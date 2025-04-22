В Салехарде для репетиции парада Победы пять раз будут перекрывать центр

В апреле и в мае 2025 года в Салехарде пять раз будут перекрывать участки дороги в районе проспекта Молодежи из-за подготовки к празднованию 80-летия Победы. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города.

Ограничения на данном участке будут действовать с 18 до 19 часов 23, 25 и 18 апреля, а также 5 и 7 мая. Запрет будет действовать на участках возле здания правительства ЯНАО и в подъезде к парку Победы.

Для удобства автомобилистов на подъездах к закрытым участкам установят запрещающие знаки. Соблюдение временных ограничений будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции.

Первая репетиция парада Победы прошла в Салехарде 21 апреля.

Салехард, Елена Васильева

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