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Вторник, 22 апреля 2025, 09:42 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямалец шантажировал женщину личными секретами, вымогая полмиллиона или ее машину

На Ямале под суд пойдет житель Нового Уренгоя, который занимался шантажом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Новый Уренгой 17 декабря 2024 года обвиняемый, в тайне от потерпевшей, собрал сведения о ее частной жизни. После чего систематически требовал от женщины передать ему 500 000 рублей или принадлежащий ей автомобиль, стоимостью 779 000 рублей. В случае не получения выкупа, преступик угрожал всем рассказать тайны потерпевшей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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