Ямалец шантажировал женщину личными секретами, вымогая полмиллиона или ее машину

На Ямале под суд пойдет житель Нового Уренгоя, который занимался шантажом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Новый Уренгой 17 декабря 2024 года обвиняемый, в тайне от потерпевшей, собрал сведения о ее частной жизни. После чего систематически требовал от женщины передать ему 500 000 рублей или принадлежащий ей автомобиль, стоимостью 779 000 рублей. В случае не получения выкупа, преступик угрожал всем рассказать тайны потерпевшей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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