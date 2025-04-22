Работники горбольницы в Лабытнанги с помощью махинаций похитили более 300 млн рублей

Лабытнангский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших работников ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница». Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой).

В суде установлено, что главный бухгалтер учреждения, его заместитель, кассир-бухгалтер и начальник отдела по расчету заработной платы на протяжении пяти лет похищали денежные средства больницы под видом выплаты работникам заработной платы на общую сумму более 314 млн рублей.

Кроме того, соучастники изготавливали и использовали распоряжения о необоснованном переводе похищаемых денежных средств.

Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учёта, составлением бухгалтерской документации и отчетности, на 3 года.

Также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего.

С целью обеспечения возмещения ущерба суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденных – дорогостоящие дома, квартиры, автомобили и денежные средства на счетах в кредитных организациях, сообщили «Новому Дню» в пресс с-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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