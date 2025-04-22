На Ямале возобновляют выплаты трудоспособным гражданам по уходу за инвалидами первой группы

На Ямале возобновят выплаты трудоспособным гражданам по уходу за инвалидами первой группы. Региональная мера соцподдержки была приостановлена с 1 января 2025 года в связи с отменой федеральной ежемесячной выплаты. Теперь в законодательстве округа приняты соответствующие изменения о продолжении действия меры поддержки.

Как пояснили в пресс-службе администрации округа, региональную выплату возобновят всем, кто был в числе получателей по состоянию на 31 декабря 2024 года. Первые три месяца 2025 года – период приостановления меры поддержки, будут возмещены. Главное условие – необходимо предоставить в органы соцзащиты населения согласие инвалида первой группы на осуществление за ним ухода. Соответствующие уведомления будут направлены всем ямальцам, получающим данную меру поддержки. Размер выплаты, которая ежегодно индексируется, сегодня составляет 24 219 рублей.

Людям с инвалидностью в регионе оказывается комплексная поддержка, в том числе в сфере социальной защиты населения. В зависимости от группы предусмотрен ряд мер поддержки: компенсация за проезд по территории РФ к месту лечения и обратно, а также к месту проведения медико-социальной экспертизы один раз в год, компенсация 50% расходов за оплату коммунальных услуг, материальная помощь ко Дню инвалида.

Для повышения качества жизни граждан с инвалидностью и пожилых людей, нуждающихся в уходе, в округе реализуются система долговременного ухода и программа «Социальная семья». В 2025 году в СДУ включено 227 граждан, зарегистрировано 144 социальных семьи. Северяне, у которых нет близких или родственников, могут обратиться за оказанием помощи в местную организацию соцобслуживания.

Салехард, Елена Васильева

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