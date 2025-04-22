Артюхов призвал ямальцев голосовать за объекты благоустройства 2026 года

Дмитрий Артюхов призвал ямальцев проголосовать за объекты благоустройства в 2026 году. Голосования проходят по всей России. В этом году свою точку зрения смогут высказать жители Арктических зон – в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде, Лабытнанги.

Четыре проекта-победителя будут реализованы в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать могут все жители в возрасте от 14 лет из четырех городов-участников. Выбрать понравившийся проект благоустройства можно самостоятельно на едином портале или при помощи специального планшета у волонтера. В этом году помогут отдать свой голос за понравившийся проект порядка 500 добровольцев. Рассказывать об объектах они будут на пикетных точках, а также в ходе поквартирных обходов.

«Стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках федпроекта «Комфортная городская среда». Он реализуется на Ямале с 2019 года: обновили за это время более трехсот общественных и тысячи дворовых территорий. В этом году выберем пространства, которые сделаем современными в опорных городах. Продолжится реализация регионального проекта «Мой двор»: преобразим два десятка крупных придомовых территорий. Изменения заметят более пяти тысяч ямальцев. Северяне традиционно активно участвуют в голосовании, решают, какую инициативу необходимо воплотить. Призываю и в этот раз не оставаться в стороне и отметить понравившийся проект», – призвал губенрнатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Всего на голосование выставлено 17 проектов обустройства территорий. Например, в Салехарде несколько инициатив подразумевают обновление исторических пространств – территорию для установки памятника «Город трудовой доблести» или памятник «501-й стройке» в микрорайоне Первомайский-3. В Ноябрьске проработали развитие главного городского Парка культуры и отдыха, а также территории лыжной базы. Новоуренгойцы смогут выбрать из проектов обустройства прогулочных зон, детских площадок, парковых пространств. В Лабытнанги можно будет проголосовать за проекты благоустройства привокзального сквера или парка Юбилейного.

Всероссийское голосование проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в регионе благоустроят 15 пространств во всех муниципалитетах округа.

Ямал входит в десятку регионов-лидеров с благоприятной городской средой. По итогам оценки индекса качества за 2024 год Министерством строительства и ЖКХ России благоприятной признана городская среда во всех восьми ямальских городах: Надыме, Салехарде, Тарко-Сале, Губкинском, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко и Лабытнанги.

Четыре года подряд ямальские инициативы по благоустройству побеждают во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2021 году выиграл Никольский сквер в Губкинском, в 2022 – этнопарк «Коми-деревня» в Лабытнанги, в 2023 – Молодежный парк в районе Пурпе Губкинского. В 2024 году победителем стал проект благоустройства набережной «Северная звезда» в Муравленко. Он получил дополнительное федеральное финансирование и будет реализован в этом году.

Ямальские проекты благоустройства ежегодно отмечаются на федеральном уровне и включаются в Федеральный реестр лучших практик. По итогам 2024 года в него включены Территории благоустройства в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко. А всего за время существования реестра в него вошли уже 24 реализованных проекта.

Салехард, Елена Васильева

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