В Лабытнанги создается эвакуационная комиссия

Власти Лабытнанги намерены создать эвакуационную комиссию, которая будет отвечать за планирование, подготовку, организацию спасения населения, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий проект постановления и состав комиссии опубликовала администрация города.

«Комиссия осуществляет следующие функции: <...> проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения в безопасные районы, его размещению, по развертыванию лечебных и других учреждений для первоочередного обеспечения эвакуируемого населения. Организация взаимодействия с военным комиссариатом Лабытнанги и Шурышкарского района», – цитирует документ «Север-пресс».

Помимо ЧС техногенного или природного характера, комиссия будет отвечать за эвакуацию при опасностях, возникающих в ходе военных конфликтов. Основными задачи станут подготовка к возможным происшествиям и координация всех подразделений, необходимых для спасения людей и ценностей.

Председателем эвакуационной комиссии предлагается сделать главу Лабытнанги. Заместителем – замглавы администрации города, который курирует вопросы правопорядка и безопасности. Секретарем – ведущего специалиста сектора по организации и осуществлению мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

В состав комиссии хотят включить замглавы Лабытнанги по ЖКХ, энергетике, транспорту и городскому хозяйству; начальника управления по делам ГО и ЧС; главу отдела специальных мероприятий. В список включены начальники управления экономики, управления ЖКХ и транспорта, департамента градостроительства, управления образования, управления по труду и соцзащите. Помимо этого, отвечать за эвакуацию будут директор единой дежурно-диспетчерской службы города, главы муниципальной организации «Ямал» и транспортного предприятия «Север».

Лабытнанги, Елена Васильева

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