На Ямале начинается сезон ремонта сетей теплоснабжения

На Ямале приступили к обновлению сетей теплоснабжения. В регионе планируют заменить свыше 31 километра изношенных тепловых сетей в семи городах и пяти муниципальных районах региона. Работы пройдут в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Особое внимание будет уделено городам-юбилярам. В Салехарде предусмотрено обновление трех участков инженерной сети длиной около двух километров, в Новом Уренгое планируется заменить 10 участков суммарной протяженностью почти три километра. Самые крупные объемы модернизации сетей ожидаются в нефтяной столице Ямала.

В Ноябрьске включат в программу капитального ремонта 26 участков инженерных сетей различных районов, общая длина которых составляет почти 12 километров.

«В этом году правительство округа поддержало город внушительной субсидией – более 500 миллионов рублей. Это поможет предприятию «Энерго-Газ-Ноябрьск» выполнить большой объем работ. С компанией сложилось эффективное сотрудничество. Продолжим замену инженерных коммуникаций при благоустройстве городских территорий, строительстве новых объектов или реконструкции проезжей части. В целом, планируем в этом году обновить более 20 километров трубопровода», – рассказал мэр города Ноябрьск Алексей Романов.

В Тарко-Сале выполнят капитальный ремонт двух участков сетей теплоснабжения общей протяженностью около трех километров. Специалисты уже приступили к подготовительным работам на участке сети возле центрального теплового пункта «Таежный». Также в ближайшее время энергетики планируют приступить к работам в Губкинском и в селе Аксарка. В остальных муниципалитетах проводятся необходимые подготовительные мероприятия – заключение договоров, проектирование, изыскания и экспертиза проектов.

Всего на Ямале в 2025 году рассчитывают заменить более 48 километров устаревших инженерных сетей: среди них почти 32 километра тепловодоснабжения, порядка 14 километров водопроводов и примерно три километра канализации.

Помимо реализации регионального проекта, также в сфере теплоснабжения активно реализуются 17 инвестиционных программ предприятий ресурсоснабжающих организаций (РСО), в результате которых в течение 2025 года планируется реконструировать и отремонтировать дополнительно 45 километров тепловой сети, включая реконструкцию существующих трасс и подготовку перед отопительным сезоном, сообщили «Новом Дню» в пресс-службе окружной администрации.

Салехард, Елена Васильева

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