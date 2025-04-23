Предпринимательница из Муравленко продавала алкоголь из-под полы

В Муравленнко индивидуальная предпринимательница торговала алкоголем из-под прилавка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в марте прошлого года предприниматель уже привлекалась региональным Арбитражным судом к административной ответственности по ч. 2 со. 14.17.1 КоАП РФ. Однако в ноябре 2024 года женщина вновь сделала то же самое и незаконно продала покупателю жидкость в одной бутылке, которая, согласно заключению эксперта, являлась спиртосодержащей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновной назначил наказание в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей.

Муравленко, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube