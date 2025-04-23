Ямалец получил 200 часов исправительных работ за пьяную езду на снегоходе

Житель Ямала получил 200 часов исправительных работ за то, что пьяным катался на снегоходе. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, 35-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения).

Установлено, что в феврале 2025 года мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, вновь в состоянии опьянения управлял снегоходом. Актом освидетельствования установлено алкогольное опьянение водителя, концентрация абсолютного этилового спирта составила 1,326 мг/л.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на 2 года.

Надым, Елена Васильева

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