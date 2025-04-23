Граница Ямала закрылась из-за нулевой видимости

На границе Ямала из-за нулевой видимости, вызванной метелью, закрыто движение автотранспорта, как сообщает Дептранс округа, от Карамовского поста проехать невозможно до улучшения погодных условий.

На участке от Муравленко до Губкинского между 370-м и 379-м км с 12:30 до 16:00 движение будет осуществляться в реверсивном режиме. Причина – та же, метель и нулевая видимость.

На закрытой утром 23 апреля дороге от Нового Уренгоя до Коротчаево движение машин открыли частично. По трассе колонной едут полноприводные автомобили.

Салехард, Елена Васильева

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