На Ямале врачи на вертолете прилетели за девочкой, которая получила сложную травму

На Ямале пятилетнюю девочку экстренно доставили в больницу в Салехарде на вертолете санитарной авиации. Она получила сложный перелом руки и нуждалась в экстренной помощи, которую в селе ей оказать не могли. Как сообщила Ольга Кобякова, директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, в это время года никаким другим способом врачам попасть в Мужи невозможно.

«Прямо сейчас готовимся вылететь в Мужи. Это небольшой населенный пункт в 150 км от Салехарда, но дороги в это время года почти нет, поэтому – вертолет. В бригаде фельдшер и анестезиолог-реаниматолог. Ну и мы с главным врачом Салехардской окружной больницы Алексеем Добровольским (стараемся не мешать)», – рассказала Ольга Кобякова в своем telegram-канале.

Девочку эвакуировали в день ее пятилетия. Вертолет с медицинской бригадой оперативно прибыл в поселок. Врачи оказали ребенку первую помощь и доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Салехард, Елена Васильева

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