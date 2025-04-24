Ямалец получил 3 года условно за попытку купить наркотики знакомым

Прокуратура Муравленко поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Установлено, что мужчина в ноябре 2024 года вступил в предварительный преступный сговор с двумя знакомыми, которые попросили заказать им наркотическое средство в крупном размере для личного употребления, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Имея умысел на пособничество в приобретении наркотических средств, используя сеть «Интернет», злоумышленник заказал наркотик, ввел в свой сотовый телефон координаты тайника-закладки и передал его своим знакомым для того, чтобы они его отыскали.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данные лица были задержаны, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Муравленко, Елена Васильева

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