У любителя выпить за рулем забрали автомобиль и дали полтора года исправработ

Жителя Пуровского района наканазали за привычку выпивать за рулем.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в феврале 2025 года житель Пуровского района, несмотря на имеющуюся судимость за совершение аналогичного преступления, вновь в состоянии опьянения управлял машиной.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 6 месяцев с удержанием 15 % заработной платы в доход государства. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 3 года 8 месяцев.
Автомобиль Мазда 6 был конфискован у нарушителя в доход государства.
Салехард, Елена Васильева
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