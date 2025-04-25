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Пятница, 25 апреля 2025, 09:16 мск

Новости Ямал

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Автобусный маршрут «Салехард – Лабытнанги» уходил на летние каникулы

На Ямале с 26 апреля прекращается работа автобусного маршрута «Салехард –Лабытнанги».

«С 26 апреля прекращаются перевозки пассажиров общественным по автобусному маршруту №101 между городами Салехард и Лабытнанги. Маршрут откроют в следующем зимнем сезоне при условии соблюдения минимального тоннажа в 10 тонн» – сообщает Дептранс ЯНАО.

Напомним, что данный маршрут курсирует между населенными пунктами в зимнее время по ледовой переправе.

Весной и летом свою работу он прекращает. Вскрытие рек в ЯНАО ждут в середине мая.

Салехард, Елена Васильева

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