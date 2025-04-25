Приставы больше года не могут взыскать с автошколы долг в пользу одной из бывших учениц

Прокуратура Лабытнанги провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав со стороны судебных приставов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в службе находилось в работе исполнительное производство на общую сумму долга более 60 тысяч рублей. Предмет взыскания – денежные средства, уплаченные заявительницей за обучение в автошколе. Однако оплаченной услуги женщина не получила.

В ходе проверки было установлено, что приставы затянули решение вопроса по взысканию долга более чем на год. В этой связи прокурором города руководителю УФССП России по ЯНАО внесено представление.

По результатам его рассмотрения нарушения устранены, задолженность перед женщиной погашена в полном объёме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Лабытнанги, Елена Васильева

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