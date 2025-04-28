Артюхов поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День работников скорой помощи. По традиции во всех медучреждениях Ямала пройдут праздничные мероприятия. Специалистов сферы наградят благодарностями и грамотами.

«Сотрудники скорой помощи первыми приходят на помощь в кризисных ситуациях. В этом деле важна не только слаженная работа всей команды, но и исправное современное оборудование и транспорт. Прилагаем все усилия, чтобы наши медики были обеспечены всем необходимым. За этим – спасенные человеческие жизни. Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю побольше спокойных дежурств, благодарных пациентов. Семейного благополучия и крепкого здоровья!» – поздравил медиков губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В Тарко-Сале сотрудники скорой медицинской помощи встретятся с волонтерами-медиками и учениками медкласса. Врачи поделятся своим опытом и расскажут о тонкостях работы на скорой. В ответ волонтеры подготовили для них праздничные поздравления и подарки. В Губкинском в этот день группа волонтеров-медиков получит возможность увидеть работу отделения медицинской скорой помощи городской больницы и даже съездить с врачами на вызов на современном реанимобиле.

Ежедневно бригады скорой помощи Ямала обслуживают порядка 370 вызовов. В 2024 году медики откликнулись на более чем 130 тысяч вызовов, а за первый квартал 2025 года – уже около 40 тысяч.

За год врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи провели 40 успешных реанимаций пациентам, которые были без признаков жизни после перенесенных травм, инсультов и инфарктов.

Также на Ямале действует четыре подразделения санитарной авиации. Они расположены в Салехарде, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах. За каждым закреплен вертолет модели Ми-8. Все они оборудованы специальными реанимационными модулями. С апреля 2024 по настоящее время экстренная помощь была оказана 3700 пациентам.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-слжбе администрации ЯНАО, развитию экстренной медицинской службы в регионе уделяется особое внимание, в том числе на отдаленных территориях. Ежегодно обновляется парк машин скорой помощи. За пять лет закуплено 75 автомобилей. Свои двери открыли две подстанции – в Коротчаево и Лимбяяхе. Для санавиации Пуровского района построено новое современное здание.

В округе в скорой помощи работают 1007 человек: 106 врачей, 513 фельдшеров, 21 медицинская сестра, 5 фармацевтов, 259 водителей и 103 человека прочего персонала.

День работника скорой медицинской помощи начал отмечаться как официальный государственный праздник в 2021 году. Такое решение было принято в 2020 году по поручению Владимира Путина.

Салехард, Елен Васильева

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