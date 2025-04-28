Тундровиков научили, что делать при встрече с белым медведем

Специалисты департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО, всероссийского фонда «Природа и люди» провели выездные обучающие мероприятия для коренных жителей округа, проживающих на удаленных территориях и ведущих традиционный образ жизни. Для тундровиков прочитали лекции о том, как избежать конфликтных ситуаций при встрече с белыми медведями. Специалисты посетили фактории Яхады-Яху, Тамбей и поселок Сеяха в Ямальском районе.

Жителям Сеяхинской тундры рассказали, как вести себя при встрече с хищником и провели практические занятия по использованию спецсредств, которыми возможно отогнать хищника – это фальшфейеры, дымовые шашки, светошумовые заряды типа «Гром». По итогам практических занятий участникам выдали сертификаты о пройденном обучении и комплекты для отпугивания хищника приобретенные фондом «Природа и люди». Они включают спецсредства, которые помогут отогнать хищника, инструкции и практические рекомендации, разработанные Росприроднадзором.

Напомним, что проект стартовал в феврале 2024 года. В прошлом году на Ямале обучающие мероприятия прошли в Тазовском и Ямальском районах, где ранее были зафиксированы случаи выхода белых медведей к людям. Всем участникам были предоставлены обучающие брошюры с основными правилами поведения при встрече с краснокнижным животными, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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