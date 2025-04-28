Пьяный ямалец прокатил на капоте сотрудника ГАИ и теперь может сесть на 10 лет

Пьяный ямалец за рулем машиной наехал на сотрудника ГАИ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент произошел 13 апреля 2025 года и перерос в уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, 13 апреля 2025 года ночью в поселке городского типа Уренгой Пуровского района инспектор ГИБДД ОМВД России «Пуровский» остановил 34-летнего подозреваемого за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На требования сотрудника полиции заглушить машину и выйти водитель не реагировал. Вместо этого водитель попытался скрыться и совершил наезд на инспектора ГИБДД. Последний оказался а капоте и зацепился на нем во избежание травмирования. Подозреваемый увеличил скорость и продолжал движение по дороге, затем резко остановил автомобиль, из-за чего инспектор упал на асфальт и получил травмы. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшему сотруднику полиции была оказана медицинская помощь.

По факту совершенного преступления проводится следствие, подозреваемому грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Салехард, Елена Васильева

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