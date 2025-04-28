Главный бухгалтер увела со счетов и из кассы своего предприятия 28 млн рублей

На Ямале главный бухгалтер предприятия украла со счетов и из кассы 28 миллионов рублей, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, обвинительное заключение в отношении работницы АО «Газонаполнительная станция» утверждено, Речь идет о ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Как полагает следствие, с сентября 2023 года женщина путем изготовления платежных поручений совершала хищение вверенных ей денежных средств с расчетных счетов и кассы предприятия. Общая сумма похищенного превысила 28 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Лабытнангский городской суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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