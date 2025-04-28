На Ямале слесаря придавило автомобилем, слетевшим с домкрата

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ООО «Уренгойдорстрой».

Установлено, что в связи с ненадлежащей организацией работодателем охраны труда в июне 2024 года в ходе выполнения работ по ремонту автомобиля оно слетело с домкрата и придавило слесаря предприятия.

В результате случившегося работнику причинены телесные повреждения в виде множественных переломов. Впоследствии мужчине установлена 3 группа инвалидности.

Прокурор направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры на сумму 500 тыс. рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокрутары РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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