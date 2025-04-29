В тундре спасли оленевода в критическом состоянии

В ямальской тундре спасли оленевода с открытым переломом ноги. Инцидент произошел в Шурышкарском районе ЯНАО, на момент прибытия экстренных служб состояние пострадавшего было критическим. Благодаря действиям медика и спасателей мужчину удалось стабилизировать.

Сигнал о помощи поступил в службу «112» из района устья реки Танью. Спасательная команда из четырех человек и фельдшер выдвинулись на трэколах к озеру Ворчато.

У пострадавшего диагностировали открытый перелом нижней трети левой ноги. После оказания первой помощи его транспортировали в Мужевскую больницу. В настоящее время состояние оленевода стабилизировалось, он получает необходимое лечение.

Салехард, Елена Васильева

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