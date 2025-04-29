29 апреля в Новом Уренгое прошел ледяной дождь со снегом. На дорогах и тротуарах после этого образовался гололед, В связи с неблагоприятными погодными условиями мэр города Антон Колодин обратился в свом тг-канале к жителям города соблюдать осторожность при передвижении и, по возможности, не садиться сегодня за руль.

Коммунальщики Нового Уренгоя ведут борьбу с гололедом – улицы обрабатываться пескосоляной смесью, дороги расчищаются от снега.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube