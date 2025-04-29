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Вторник, 29 апреля 2025, 11:25 мск

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В Новом Уренгое прошел ледяной дождь

29 апреля в Новом Уренгое прошел ледяной дождь со снегом. На дорогах и тротуарах после этого образовался гололед, В связи с неблагоприятными погодными условиями мэр города Антон Колодин обратился в свом тг-канале к жителям города соблюдать осторожность при передвижении и, по возможности, не садиться сегодня за руль.

Коммунальщики Нового Уренгоя ведут борьбу с гололедом – улицы обрабатываться пескосоляной смесью, дороги расчищаются от снега.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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