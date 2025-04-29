Федеральный судья с братом изготавливали боевое оружие и патроны

На Ямале бывший федеральный судья с братом наладили производство боевого оружия из холостого. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, события происходили в 2020-2021 годах. Обвиняемые, один из которых тогда еще был судьей, приобретали охолощенное огнестрельное оружие – 4 пистолета и стволы к ним – после чего делали его пригодным к стрельбе.

Также младший брат самостоятельно незаконно изготовил и хранил патроны к огнестрельному оружию, а также незаконно хранил еще 2 пистолета, отнесенных к огнестрельному оружию.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 5 лет и 6 месяцев, 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом в доход государства конфискованы дорогостоящие автомобили.

Осужденные были взяты под стражу в зале судебного заседания.

Лабытанаги, Елена Васильева

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