Ямалец до смерти избил собутыльницу

Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1972 года рождения. Он обвиняется в том, что до смерти избил женщину.

По данным следствия, в городе Ноябрьске 24 апреля 2025 года между обвиняемым и женщиной произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков. Мужчина сильно избил потерпевшую, 26 апреля она умерла.

По ходатайству следователя, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ноябрьск, Елена Васильева

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