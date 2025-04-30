Дмитрий Артюхов провел личный прием: что с ним обсуждали жители округа

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в режиме видеоконференции провел личный прием граждан. Ямальцы подключились к разговору из студий Лабытнанги, Губкинского, Шурышкарского района. В диалоге также приняли участие заместители глав муниципалитетов.

Многодетная мама из Лабытнанги Полина Наранова попросила установить в подъезде их дома откидной пандус и подъемную платформу: семья воспитывает ребенка-инвалида, живут на втором этаже, приспособления помогут им комфортнее выходить с сыном на прогулки. Губернатор просьбу поддержал. Замглавы администрации Лабытнанги Дмитрий Лукьяненко добавил, что подъезд будет адаптирован до конца июля, предложенное решение обязательно согласуют с семьей.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шурышкарской районной ДШИ Елена Киммель обратилась к Дмитрию Артюхову с просьбой обеспечить три фортепиано системами климат-контроля. В школе в двух музыкальных инструментах – концертном рояле и фортепиано – уже есть такие системы. Они позволяют обеспечить сохранность инструментов от перепадов влажности, которые могут быть губительны для них. Губернатор ответил, что эти системы будут закуплены. Также он поинтересовался обновлением музыкальных инструментов в ДШИ. За последние три года школа искусств получила новые цифровые и акустические пианино и гитары.

Преподаватель Детской школы искусств № 2 города Губкинского Татьяна Виноградова обратилась с просьбой поддержать идею изготовления коллекции современного национального костюма «Золото Ямала». Ее десятилетняя дочь Александра занимается по специальности «Дизайнер одежды» общеразвивающей программы «Театр моды «Очарование», изучая секреты технологии создания и дизайна одежды. Сейчас юные модельеры работают над созданием коллекции современного национального костюма к 95-летию со дня образования округа. Для этого им нужно закупить необходимые для творчества материалы. В прошлом году воспитанники и преподаватели школы участвовали в региональных конкурсах и презентовали сценические костюмы коллекций «Волшебный тынзян» и «Северная фантазия», созданные своими руками. Инициатива также получила поддержку, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации губернатора.

Салехард, Елена Васильева

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