1 и 9 мая на Ямале будут трезвыми

1 и 9 мая на Ямале будет введен запрет на розничную торговлю алкоголем. Об этом сообщает департамент экономики ЯНАО. В случае выявления нарушений, они будут фиксироваться, предпринимателей ждет административное наказание в виде штрафа. Напомним, что помимо майских праздников, розничная торговля алкоголем на Ямале также запрещена в День молодежи (последняя суббота июня), в День знаний, во время прохождения последних звонков в школах, а также праздновании дней города, района, поселка, села, деревни и так далее.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube