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Среда, 30 апреля 2025, 13:00 мск

Новости Ямал

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1 и 9 мая на Ямале будут трезвыми

1 и 9 мая на Ямале будет введен запрет на розничную торговлю алкоголем. Об этом сообщает департамент экономики ЯНАО. В случае выявления нарушений, они будут фиксироваться, предпринимателей ждет административное наказание в виде штрафа. Напомним, что помимо майских праздников, розничная торговля алкоголем на Ямале также запрещена в День молодежи (последняя суббота июня), в День знаний, во время прохождения последних звонков в школах, а также праздновании дней города, района, поселка, села, деревни и так далее.

Салехард, Елена Васильева

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