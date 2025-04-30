20 тысяч ямальцев уже проголосовали за объекты благоустройства

Уже 20 тысяч ямальцев проголосовали за объекты благоустройства. В этом году голосование проходит в опорных населенных пунктах Арктической зоны России – городах Ноябрьск и Новый Уренгой, агломерации Салехард и Лабытнанги. Четыре проекта-победителя будут реализованы в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Голосование продлится до 12 июня. Всего предложено 17 проектов обустройства территорий. Принять участие в голосовании могут жители городов-участников в возрасте от 14 лет, напомнили в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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