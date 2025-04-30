В Новом Уренгое коммерческая фирма почти два года не платила зарплату сотруднику

В Новом Уренгое следственный комитет занимается уголовным делом о невыплате заработной платы сотруднику коммерческой организации.
Предварительно установлено, что в период с июля 2023 года по апрель 2025 года руководитель коммерческой организации не выплачивала заработную плату работнику. Задолженность составила 490 000 тысяч рублей. При этом, у подозреваемой имелась реальная возможность выплатить причитающуюся рабочему сумму в полном объеме.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе предварительного следствия будут предприняты меры, направленные на возмещение причиненного вреда потерпевшему, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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