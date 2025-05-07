Дело о драке с тяжёлыми последствиями на уроке в школе Ноябрьска ушло в суд

В Ноябрьске в суд ушло дело подростка, который серьезно травмировал своего одноклассника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 25 октября 2023 года в ходе конфликта в школе №13 города Ноябрьска обвиняемый (мальчика зовут Никита – прим.ред) ударил одноклассника по лицу, а затем схватил его и кинул на пол. Упавший школьник потерял сознание. В медицинском учреждении у подростка выявили тяжёлую черепно-мозговую травму, которая квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

Пострадавший – Матвей Захаренко. Его мама в местных соцсетях рассказала о конфликте и тяжёлых травмах сына, после этого силовики возбудили дело. Агентство «Новый День» подробно описывало обстоятельства ЧП: мальчики поссорились прямо во время урока. Когда Матвей упал головой вниз, у него начались судороги. После операции он очень долго лежал и не мог полноценно ходить.

Никита, которого обвиняют в умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), является несовершеннолетним.

В ходе расследования уголовного дела следователями СКР был проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, проведены сложные медицинские и психиатрические судебные экспертизы, допрошено более 40 человек, установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ноябрьск, Елена Васильева

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