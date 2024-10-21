В Ноябрьске возбудят дело после драки школьников и травмы головы одного из них

В Ноябрьске после обнародования подробностей травмирования подростка в школе силовики возбудят уголовное дело. Речь идёт о расследовании драки в школе №13, которая произошла прямо во время урока истории. Два приятеля – Матвей и Никита – после словесной перепалки перешли к рукоприкладству. Матвей Захаренко во время драки упал на пол головой, у него возникла тяжелейшая травма, пришлось делать трепанацию черепа. Юноша 8 месяцев пролежал в постели. ЧП случилось год назад – 25 октября 2023 года. Родители до сих пор пытаются привлечь к ответственности мальчика Никиту, который и стал причиной травмы Матвея, но до этого момента следователи отказывали в возбуждении дела.

Несколько дней назад историю ЧП рассказали в фильме-расследовании в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск» «Вконтакте». Мама пострадавшего ребёнка Людмила Захаренко на видео сообщила, что обстоятельства инцидента многократно переписывались в различных отчётах, но свидетели-одноклассники подтверждают, что именно Никита схватил Матвея и перевернул его головой вниз, после чего мальчик рухнул на пол и сильно стукнулся головой. У Матвея после удара возникли судороги. В школьном акте о происшествии обстоятельства были описаны именно так. В фильме школьники подтвердили свои показания.

Родители Матвея рассказали, что сразу не стали подавать заявление на обидчика – было не до этого, и не хотели ломать ему судьбу. Но спустя время узнали, что семья Никиты подала заявление на Матвея. Это их сильно возмутило и они наняли адвоката для защит своих прав. А также стали добиваться привлечения Никиты к ответственности.

Кроме того, без участия родителей Матвея состоялось зседание комиссии по делам несовершеннолетних. У членов комиссии возникли претензии к родителям пострадавшего мальчика.

После публикации видео с рассказом о ЧП ямальцы начали горячо обсуждать инцидент и его последствия в мессенджерах и соцсетях. На видео обратил внимание мониторинговый центр СК России. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту совершения противоправных действий в отношении школьника».

Неофициальный источник в силовых структурах ЯНАО сообщил, что Никита, который и стал причиной травмы, не может быть привлечён к ответственности из-за юного возраста. Поэтому чем закончится новая проверка и уголовное дело – пока неясно.

фото – скрин из видео. Травмы головы Матвея

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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