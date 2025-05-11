На Ямале три человека пострадали во время буровых работ

Три человека пострадали из-за нештатной ситуации при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в «Харампурнефтегазе» (структура «Роснефти»).

«Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них – сотрудники подрядных организаций», – говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Люди находятся в тяжелом состоянии.

«Оперативные службы ведут работы по ликвидации последствий происшествия. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего», – добавляется в сообщении компании.

Салехард, Елена Васильева

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