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Понедельник, 12 мая 2025, 06:23 мск

Новости Ямал

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На Ямале возбудили дело из-за пожара с пострадавшими на месторождении «Роснефти»

Силовики возбудили уголовное дело из-за пожара на Фестивальном месторождении в Пуровском районе Ямала. Пострадали трое рабочих. Огонь распространился 10 мая 2025 года. Квалификация дела – ч. 1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщили в Следкоме Ямала. Лицензия на разработку месторождения принадлежит Роснефти.

«Предварительно установлено, что 10 мая текущего года на территории месторождения работниками предприятий «Харампурнефтегаз», «Везерфорд» и «Беларуснефть Сибирь» выполнялись работы по обслуживанию скважины. Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины. Во время пожара пострадали трое рабочих, которые получили травмы, расцениваемые как причинившие тяжкий вред здоровью»,– говорится в сообщении СК.

Теперь силовикам предстоит провести криминалистические и пожаро-технические экспертизы.

Проверку на месторождении после ЧП проводит и прокуратура: ведомство изучит, как соблюдали требования безопасности при проведении работ.

Пуровский район, Наталья Ефремов

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