Ледоход на Оби в районе Салехарда начался раньше срока

Ледоход на Оби начался раньше срока на 4 дня, по прогнозам, движение льда в районе столицы ЯНАО ожидалось 24 мая, однако он начал ломаться накануне. В связи с этим Дептранс ЯНАО 20 мая отметил перевозки на суднах на воздушной подушке, «Транспортное сообщение между Салехардом и Лабытнанги осуществляется вертолетами. Суда на воздушных подушках не ходят», – сообщает сегодня тг-канал Дептранса округа.

По данным Единой картографической системы, ледоход возле столицы Ямала начался на 90%, до города голове осталось преодолеть 35 километров.

За сутки голова ледохода прошла по Большой Оби 33 километра. Сейчас она находится выше по течению села Катравож в Приуральском районе. Хвост – выше по течению протоки Чепурас.

Как ранее писал «Новый День», ледоход на Оби становится одним из туристических явлений в соседнем регионе. В частности, посмотреть на вскрытие хотят многие уральцы – они покупают билеты на самолет, чтоб провести время в Салехарде в грядущие выходные.

Салехард, Елена Васильева

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