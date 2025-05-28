В Ноябрьске проводят проверку по факту отравления людей шаурмой

СКР по ЯНАО проводит проверку сообщений в социальных сетях об отравлении шаурмой нескольких жителей Ноябрьска.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация о пищевом отравлении жителей Ноябрьска, включая детей, употреблявших продукты в местном заведении общественного питания. По данному факту Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба ямальского следкома.

Ноябрьск, Елена Васильева

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