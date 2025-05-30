У отравившихся шаурмой ноябрян подтвердили сальмонеллёз

В Ноябрьске появились новые пострадавшие из-за некачественной шаурмы – теперь отравившихся 24 человека. Об этом сообщило 29 мая управление Роспотребнадзора по ЯНАО. Ноябряне почувствовали себя плохо после того, как поели в кафе «Кебаб 89» .

«У половины заболевших по состоянию на 29 мая по результатам лабораторных исследований установлен диагноз сальмонеллёз. В ходе эпидемиологического расследования сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ноябрьске установлен целый ряд грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства», – пояснили санитарные врачи.

Следком Ямала возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям – ч. 1 ст. 238 УК РФ.

«Предварительно установлено, что в период с 23 по 27 мая текущего года в кафе быстрого питания реализовали пищевую продукцию местным жителям, не отвечающую требованиям безопасности», – говорили в СУ СК ЯНАО.

Среди отравившихся немало детей.

Проверку также проводит прокуратура Ямала.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube