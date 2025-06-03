В России в вопросах безопасности больше нет отдаленных территорий – Артюхов

На Ямале будет уделено особое внимание мерам безопасности. Об этом сообщил накануне в ходе специального совещания губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, обсуждая с подчиненными события, случившиеся в выходные в России.

«Главная тема сегодня связана с событиями последних дней. Необходим комплекс дополнительных мероприятий по защите наших объектов стратегически важной инфраструктуры. Видим, что для террористических действий украинского режима больше нет удаленной территории – любой объект как на Дальнем Востоке, так и на Крайнем Севере может оказаться под угрозой. Во вчерашних терактах использовались заряды не самой большой мощности, но зато очень мобильные, они были доставлены непосредственно на места. Соответственно, все наши меры по защите критически важных узлов как никогда актуальны. Сейчас по всем центральным ведомствам пройдут определенные рекомендации, и мы должны быть готовы у себя их также оперативно внедрять», – отметил Дмитрий Артюхов.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе администрации округа, на совещании была обсуждена тема миграционной политики. На Ямале с 1 июня введен запрет на трудовую деятельность мигрантов в большинстве отраслей экономики, за исключением строительства и ТЭК. В торговле установлен переходный период до 1 сентября. Глава региона поручил усилить контроль, чтобы исключить переход высвобождаемых трудовых мигрантов в теневой сектор экономики.

«В целом вся страна меняет отношение к привлечению рабочей силы. У нас на Ямале вводятся ограничения: большинство секторов экономики теперь запрещены для работы мигрантов, за исключением приезжающих из стран Евразийского пространства. Важно не просто ввести запреты, но и контролировать их реальное выполнение. Нам необходимо понимать, куда люди будут перемещаться – внутри экономики округа или за пределы региона. Очевидно, что кто-то будет пытаться нарушать запреты, и сейчас важна очень внимательная работа органов контроля миграции, и всей правоохранительной системы», – сказал Дмитрий Артюхов.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по ЯНАО Алексей Черняк отметил, что в регионе в течение пяти лет наблюдается снижение числа иностранцев, постоянно и временно проживающих на Ямале. Миграционные потоки уменьшились в 1 квартале этого года на 8,6%. Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению, пресечению, выявлению правонарушений среди иностранных граждан. Ведется борьба с фактами фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания и фиктивной регистрации по месту жительства мигрантов. За три месяца принято 221 решение о самостоятельном выдворении, аннулировании разрешительных документов, сокращении срока временного пребывания.

Отмечается и положительная динамика снижения на 17% количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 14% – на улицах, площадях, парках и скверах. На совещании отметили роль дружин, помогающих правоохранительным органам следить за порядком, – в период мероприятий с массовым участием граждан нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено. В текущем году при совместном выполнении задач по обеспечению правопорядка с участием народных дружинников пресечено 613 административных правонарушений. Сейчас в округе действует 13 добровольных народных дружин из числа граждан и 11 добровольных народных дружин из числа казаков. Это почти 500 человек.

Салехард, Елена Васильева

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