СКР признал терактом подрывы мостов в Брянской и Курской областях

Автомобильный мост в Брянской области и железнодорожный мост в Курской области обрушились в результате подрыва. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, по фактам происшествий возбуждены уголовные дела, они переданы в Главное следственное управление СК РФ. Петренко не уточнила, по каким статья УК РФ возбуждены дела. Позднее в Следственном комитете сообщили, что уголовные дела о подрывах мостов расследуются по статье о теракте.

Ранее о том, что автомобильный мост на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области рухнул в результате подрыва, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. Его обломки, информирует СКР, упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов – Москва. Из-за этого сошли с рельсов локомотив и вагоны поезда. На данный момент известно о семи погибших и 71 пострадавшем, среди которых трое детей. В больницах остаются 44 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз журналистам.

Теперь Следственный комитет подтвердил, что ж/д мост в Курской области также обрушился из-за подрыва. «В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника», – сказала Петренко.

Уголовные дела по этим происшествиям председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать следователям Главного следственного управления ведомства, добавила она.

Позднее Петренко уточнила, что происшествия с подрывами мостов квалифицированы как теракт, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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