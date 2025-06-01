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Воскресенье, 1 июня 2025, 10:37 мск

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Брянский губернатор: мост обрушился на поезд из-за подрыва

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что обрушившийся автомобильный мост был подорван во время движения пассажирского поезда.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климово – Москва, где было 388 пассажиров», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24». Подробности он не раскрыл.

«На это время 7 человек погибло. Получили ранения, в том числе, трое детей, один ребенок 8 месяцев, мальчик. Он в тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии всего двое, из них один мальчик, восьмимесячный, который будет отправлен в Москву», – добавил Богомаз.

Пострадали, по уточненным данным, 66 пассажиров, их них 47, в том числе трое детей, – госпитализированы. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул Богомаз.

Как сообщала Московская железная дорога, сход локомотива и вагонов поезда Климов – Москва произошел из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в работу транспорта.

Обрушение моста на проходивший под ним пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области произошло накануне вечером. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В момент обрушения по мосту ехал большегруз, сообщала Московская железная дорога.

Сейчас на месте происшествия идет демонтаж обрушившихся фрагментов моста. «Работают 2 ремонтно-восстановительных поезда и 2 единицы инженерной техники. Ликвидируют аварию порядка 180 специалистов и 60 единиц техники», – сообщило МЧС РФ.

По информации экстренных служб, рухнувший пролет моста упал на локомотив и два первых вагона, передает РИА «Новости». Один из вагонов оказался раздавлен обрушившимися конструкциями. По последним данным, в момент обрушения моста на нем находились три автомобиля.

РЖД изменила маршрут некоторых поездов после ЧП в Брянской области и направила резервный поезд по маршруту Климов – Москва. Пассажиров уцелевших вагонов на Киевском вокзале столицы будут встречать медики и психологи. Вместе с тем, столичный департамент здравоохранения сообщил, что медики уже встретили первую партию прибывших пассажиров из Брянской области. Там добавили, что «в настоящее время ожидается прибытие второго поезда с пострадавшими». Отмечается, что медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую помощь.

Меж тем, как сообщила «дочка» РЖД – «Федеральная пассажирская компания», ФПК возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 000 баллов по программе «РЖД Бонус». Также пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «СОГАЗ», отметили в ФПК.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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