Брянский губернатор: мост обрушился на поезд из-за подрыва

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что обрушившийся автомобильный мост был подорван во время движения пассажирского поезда.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климово – Москва, где было 388 пассажиров», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24». Подробности он не раскрыл.

«На это время 7 человек погибло. Получили ранения, в том числе, трое детей, один ребенок 8 месяцев, мальчик. Он в тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии всего двое, из них один мальчик, восьмимесячный, который будет отправлен в Москву», – добавил Богомаз.

Пострадали, по уточненным данным, 66 пассажиров, их них 47, в том числе трое детей, – госпитализированы. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул Богомаз.

Как сообщала Московская железная дорога, сход локомотива и вагонов поезда Климов – Москва произошел из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в работу транспорта.

Обрушение моста на проходивший под ним пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области произошло накануне вечером. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В момент обрушения по мосту ехал большегруз, сообщала Московская железная дорога.

Сейчас на месте происшествия идет демонтаж обрушившихся фрагментов моста. «Работают 2 ремонтно-восстановительных поезда и 2 единицы инженерной техники. Ликвидируют аварию порядка 180 специалистов и 60 единиц техники», – сообщило МЧС РФ.

По информации экстренных служб, рухнувший пролет моста упал на локомотив и два первых вагона, передает РИА «Новости». Один из вагонов оказался раздавлен обрушившимися конструкциями. По последним данным, в момент обрушения моста на нем находились три автомобиля.

РЖД изменила маршрут некоторых поездов после ЧП в Брянской области и направила резервный поезд по маршруту Климов – Москва. Пассажиров уцелевших вагонов на Киевском вокзале столицы будут встречать медики и психологи. Вместе с тем, столичный департамент здравоохранения сообщил, что медики уже встретили первую партию прибывших пассажиров из Брянской области. Там добавили, что «в настоящее время ожидается прибытие второго поезда с пострадавшими». Отмечается, что медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую помощь.

Меж тем, как сообщила «дочка» РЖД – «Федеральная пассажирская компания», ФПК возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 000 баллов по программе «РЖД Бонус». Также пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «СОГАЗ», отметили в ФПК.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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