Спецслужбы пресекли попытку диверсии на железной дороге в Приморье

В Приморском крае задержали двух молодых людей, которые пытались устроить поджог на железной дороге. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Два 19-летних местных жителя по заданию украинского куратора хотели поджечь релейные шкафы на Дальневосточной железной дороге. За успешную диверсию им обещали денежное вознаграждение, передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Подозреваемых заключили под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В минувшие выходные в Брянской и Курской областях произошло обрушение двух мостов. В результате погибли семь человек, более 70 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракты.

Владивосток, Зоя Осколкова

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