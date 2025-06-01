Мост рухнул во время движения грузового поезда в Курской области, есть пострадавшие

Мост, по которому ехал грузовой поезд, обрушился ночью 1 июня на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Часть состава рухнула на автодорогу внизу. По информации врио главы региона, при ЧП пострадал машинист тепловоза, всю локомативную бригаду доставили в больницу.

«Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

В результате происшествия пострадал один из машинистов тепловоза – у него повреждены ноги, уточнил он. По словам Хинштейна, вся бригада доставлена в больницу и находится под присмотром медиков.

Врио губернатора также отметил, что находящаяся под мостом автодорога перекрыта, движение организовано в объезд.

«Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы», – добавил Хинштейн, отметив, что держит ситуацию на контроле.

Ранее в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва. ЧП произошло в результате обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта, сообщила Московская железная дорога. В момент обрушения на мосту находился грузовой автомобиль. В результате крушения поезда погибли семь человек. По уточненным данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадали 66 человек, среди них трое детей. Ранее сообщалось о 69 пострадавших. Глава региона уточнил, что трое пострадавших, в том числе восьмимесячный мальчик, в тяжелом состоянии. По его словам, ребенок будет доставлен бортом санавиации в Москву. «Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека», – добавил губернатор.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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