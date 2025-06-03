Спасатели оказывают помощь жителям затопленных частных домов в Тарко-Сале

В Тарко-Сале продолжается паводок. Спасатели «Ямалспаса» на вездеходах объезжают территорию и оказывают помощь людям, чьи придомовые территории оказались в воде. На данный момент, как сообщает департамент гражданской защиты населения, с подтопленной территории эвакуировано 30 человек. По оперативным данным, на территории ближних дач вода находится на 31 участке. Кроме того, вода затопила местное кладбище.

Уровень воды в реке Пур по состоянию на 13:00 составляет 1010 см. Прямое поступление воды из Пура в Тарко_сале остановлено, сообщают спасатели, размытый земляной ров был восстановлен.

Администрацией Пуровского района для жалоб населения открыты «горячая линия» и специальный канал в Телеграмм. Телефон «горячей линии»: 8(349)972-23-10 или 112. Ссылка на канал – https://t.me/edtarkosale.

Между тем, как уже писал «Новый День», прокуратура проводит проверку по факту готовности Тарко-Сале к паводку. Жители в социальных сетях негодуют – к приходу большой воды ничего оказалось не готово, в том числе дамба, которую прорвало.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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