Прокуратура проверит действия пуровских властей во время паводка после жалоб жителей

После жалоб пуровчан на затопление дач в Тарко-Сале прокуратура начала проверку действий властей. При этом районная администрация сообщает, что людей из затопленных участков вывозят на «Трэколе». О том, что дамбу возле Тарко-Сале прорвало, стало известно вчера утром. Паводок наступает.

«Доброе утро. На стадионе заграждение прорвало, легковые машины уже не проедут, вода топит дачи. Как людям на работу добираться», – написали утром в аккаунте главы Пуровского района Кирилла Трапезникова.

«Здравствуйте. Ул. Промышленную топит. Там невозможно добраться до здании», – ещё одно сообщение.

«Обращаюсь к Администрации и главе города вы видите что происходит!!! У Вас люди остались заблокированными на дачах ближних и средних, дальние дачи тоже топит, вы не отвечаете ни на одни комментарии. Вчера писали что всё под контролем, уровень воды упал, упал куда? Вы почему людей не оповестили что ситуация сложная вышла из под контроля!», – ещё одна жалоба.

Только что прокуратура округа сообщила, что организована проверка соблюдения прав жителей Тарко-Сале.

«Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и иных ведомств по своевременному проведению предпаводковых обследований водных объектов, определения границ зон затопления, информирования населения о возникновении паводка, организации и проведению эвакуационных мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также достаточности резервов финансовых и материальных ресурсов для устранения чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Несколько часов назад власти сообщали, что у них всё под контролем и они занимаются подворовым объездом жителей.

«Проблемные участки у нас – это район дальних, ближних и средних дач, а также промышленная зона, где наблюдается интенсивное подтопление. Мы приняли решение направить в район дальних и ближних дач две группы спасателей на «Трэколах», которые будут совершать подворовой объезд, уточнять у населения, какие индивидуальные проблемы возникают. Где вода зашла во дворы где-то транспорт пострадал, где-то невозможно выйти. При необходимости вывозить, эвакуировать жителей», – сообщал несколько часов назад представитель ЕДДС (его имя не подписали) в официальной группе района в ВК.

«Помогает полиция, «Ямалспас», следим за состоянием системы ЖКХ. Это проверка для меня, моей команды, и я надеюсь на ваше понимание и участие, вместе с правимся», – сообщил г-н Трапезников несколько минут назад в своём аккаунте.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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