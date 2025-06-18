В Тарко-Сале отменили «паводковый» режим ЧС

В Тарко-Сале на территории дальних, средних и ближних дач отменили режим ЧС, введённый из-за паводка.

«Принимая во внимание отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан, а также учитывая, что количество зарегистрированных пострадавших на подтопленных земельных участках (11 человек) не достигает критерия для поддержания режима чрезвычайной ситуации постановляет: отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории районов ближних, средних и дальних дач города Тарко-Сале с 08 часов 00 минут 17 июня 2025 года», – говорится в документах администрации Пуровского района, подписанных главой Кириллом Трапезниковым.

То есть режим ЧС отменили ещё вчера утром. Г-н Трапезников сообщил вечером 17 июня, что все службы переведены в режим «повышенная готовность».

«Основные усилия направлены сейчас на откачку воды и уборку от мусора. Задействовано 133 человека и 61 единица спецтехники. Продолжаем работу по предоставлению материальной поддержки», – сказал глава района.

Как ранее рассказали в правительстве Ямала, собственникам повреждённых талыми водами домов выплатят по 150 тыс. рублей за жилой дом при наличии государственной регистрации. Для многодетных ямальцев и семей участников СВО сумму выплаты увеличат до 500 тыс. рублей.

Для пострадавших бизнесменов, чьи помещения были затоплены водой, также предусмотрели меры поддержки. От муниципалитета они получат компенсацию затрат на восстановление бизнеса от 100 до 500 тыс. рублей, а также освобождение от уплаты арендных платежей за земельные участки до конца года. На региональном уровне предприниматели, которые столкнулись с подтоплением, смогут получить льготный микрозайм и кредитные каникулы.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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