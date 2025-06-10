Жителям затопленных домов в Тарко-Сале выплатят по 150 и 500 тыс. рублей

Власти Ямала назвали суммы которые выплатят дополнительно тем, у кого от паводка пострадал дом в Тарко-Сале в июне 2025 года.

Собственникам выплатят по 150 тыс. рублей за жилой дом при наличии государственной регистрации. Для многодетных ямальцев и семей участников СВО сумму выплаты увеличат до 500 тыс. рублей, говорится на сайте правительства округа.

«Финансовую поддержку» обещают и тем, у кого дома ещё не были введены в эксплуатацию. Но сумму и условия власти не назвали.

О выплатах шла речь на заседании правительства округа.

«Необходимо разобраться в причинах произошедшего. С одной стороны, это стихия и такое случается, но, с другой стороны, есть причины, которые усугубили ситуацию. Это урок, который нам нужно вынести: сочетание всех факторов, сыгравших роль в Тарко-Сале, в будущем необходимо учитывать в других ямальских населённых пунктах, которые находятся в зоне риска. Прошу всю эту работу оперативно провести, в том числе инженерные работы по увеличению водопропуска на автомобильных дорогах», – сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

От муниципалитета предусмотрена компенсация затрат на восстановление бизнеса от 100 до 500 тыс. рублей, а также освобождение от уплаты арендных платежей за земельные участки до конца года. На региональном уровне предприниматели, которые столкнулись с подтоплением, смогут получить льготный микрозайм и кредитные каникулы.

В городе работают водооткачивающие установки, которые прибыли из Тазовского, Муравленко, Губкинского, Нового Уренгоя и Надыма. На территории работают шесть пожарных насосных станций, одна автоцистерна и 37 пожарных и грязевых мотопомп.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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