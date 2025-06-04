Следком Ямала проверяет, как пуровские чиновники готовились к паводку

Следователи Ямала начали проверку готовности чиновников Пуровского района к паводку весной 20205 года.

«Предварительно установлено, что 03 июня текущего года в результате разлива реки Пяку-Пур произошло затопление улиц дачных участков в районе Тарко-Сале, а также повреждены объекты гидротехнического сооружения. Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении следственного управления СК по ЯНАО.

Там добавили, что изымают документы в муниципальной администрации.

Следователи намерены проверить, своевременно ли в администрации Пуровского района начали готовиться к паводку, качественно ли обследовали водные объекты и вовремя ли информировали население.

Рано утром 2 июня глава района Кирилл Трапезников сообщил о том, что возле Тарко-Сале прорвало дамбу (люди называют её насыпь) и вода идёт к городу. 3 июня был введён режим ЧС, но лишь на одной территории – дальние, средние и ближние дачи. В соцсетях люди писали о том, что если бы власти заранее дали прогноз по подтоплению участков пригорода, то они бы вывезли ценнное имущество и животных. Но такой прогноз никто не дал.

Проверку действий чиновников также проводит прокуратура Ямала.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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