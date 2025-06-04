В Тарко-Сале организовали подвоз воды из-за затопления части города

В Тарко-Сале власти организовали подвоз питьевой воды из-за затопления части города талыми водами. «Осуществляем контроль воды на сетях силами «Ямалкоммунэнерго» и Роспотребнадзора», – сообщил в ночь на 4 июня глава Пуровского района Кирилл Трапезников в своих соцсетях.

Сегодня в спортшколе «Авангард» он проведёт встречу с населением и обещает ответить на все вопросы жителей.

Вместе с этим санитарные врачи распространили предупреждение для жителей Тарко-Сале о том, чтобы пуровчане не использовали паводковую воду для бытовых нужд и пили только бутилированную воду или, в крайнем случае, кипяченую.

На территории районов ближних, средних и дальних дач города Тарко-Сале с 14:00 03 июня 2025 года введён режим «Чрезвычайная ситуация».

О том, что на реке Пяку-Пур прорвало дамбу и вода движется к городу, г-н Трапезников сообщил рано утром 2 июня.

3 июня жители начали массово жаловаться на затопление дач, гаражей, имущества. Власти организовали вывоз жителей из зоны затопления. Прокуратура начала проверку своевременности действий чиновников.

В город отправили МЧС: оперативная группа управления МЧС России по ЯНАО (2-й эшелон) убыла в город Тарко-Сале, из Ноябрьска направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части для оказания помощи населению.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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