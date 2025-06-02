У города Тарко-Сале паводок прорвал дамбу

В Пуровском районе паводок прорвал дамбу недалеко от города Тарко-Сале. Рано утром 2 июня глава района Кирилл Трапезников записал видеопослание жителям с предупреждением о том, что вода движется к городу, но службы готовы не допустить затоплений.

«Из-за значительного подъёма уровня воды в реке Пяку-Пур все оперативные службы и комиссия по ЧС работают в режиме повышенной готовности. Мониторинг ситуации идёт круглосуточно. В зоне риска подтопления улицы Труда, Авиаторов, переулок Рыбацкий. Ночью удалось восстановить водозащитную насыпь для предотвращения поступления воды. Дополнительно завезли более 250 кубометров песка. Рабочие группы сегодня обойдут каждый дом, находящийся в зоне риска, чтобы оценить ситуацию, оказать помощь и проинформировать о необходимых действиях в условиях подтопления», – написал г-н Трапезников.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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