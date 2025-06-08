На затопленной территории Тарко-Сале работают окружные чиновники

Заместитель губернатора Ямала Андрей Гаранин и директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник на выходных работают в Тарко-Сале, где с начала недели топит частные дома.

В город г-н Гаранин прибыл 6 июня, в пятницу.

«Руководители осмотрели подтопленные территории, а также как происходит откачка воды»,– говорится в правительственном телеграмм-канале Ямала.

Ранее глава округа Дмитрий Артюхов попросил подчинённых оценить ущерб, который нанёс паводок в Тарко-Сале.

Как сообщили в правительстве 8 июня, комиссия по установлению ущерба уже осмотрела большинство подтопленных дачных участков.

С 1 на 2 июня в городе начало смтремительно топить район ближнх, средних и дальних дач. Люди не были готовы к половодью, никто не вывез ценное имущество и животных заранее. На встрече с населением глава района Кирилл Трапезников сообщил, что чиновники готовились к приходу воды с другой стороны, поэтому район дач не был предупреждён о том, что там может быть сильное подтопление. Большая масса воды пришла со снежного полигона, куда складируют снег, вывезенный с улиц города. Выводы о том, нужно ли туда возить снег, и о том, правильно ли был спроектирован поигон, г-н Трапезников обещал сделать позднее.

Следственный комитет обещал проверить, насколько хорошо муниципальные власти подготовились к паводку и почему не оповещали население о необходимости подготовиться к большой воде.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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