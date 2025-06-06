Губернатор Артюхов поручил оценить ущерб от затопления пригорода Тарко-Сале

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил оценить ущерб, который нанёс паводок в Тарко-Сале. Речь идёт и о жителях дальних, средних, ближних дач, и о предпринимателях. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Ямала.

«Поручил своему профильному заместителю совместно с главой района оценить ущерб. Вода уже идёт на спад и в ближайшее время станет возможным провести оценку, чтобы уже на следующей неделе принять все необходимые решения по мерам поддержки», – сказал губернатор.

«Уже сейчас можно получить окружную выплату для ямальцев в экстренной ситуации – 50 тысяч рублей для семей и 20 для одиноких граждан. Поручил профильному заместителю совместно с главой района продумать дополнительные меры поддержки, которые помогут пострадавшим восстановить имущество», – добавил г-н Артюхов.

В зоне подтопления остаётся территория загородных дач.

«Для усиления группировки спасателей из посёлка Тазовского прибыла пожарная насосная станция. Она поможет откачать воду с подтопленных территорий», – сообщил заместитель губернатора Ямала Андрей Гаранин.

На месте работают бригады «Ямалспаса» и МЧС России. Задействована группировка сил и средств различных ведомств в количестве 240 человек и 63 единиц техники. Ежедневно проводится мониторинг уровня воды, в том числе при помощи беспилотников.

В Тарко-Сале привили 210 человек.

«Продолжаем работу по отсыпке участков, попадающих в зону риска, и откачке воды с подтопленных территорий в районе промышленной зоны города. Аэропорт Тарко-Сале работает в штатном режиме», – уточнил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

В паблике администрации Пуровского района также сообщается, что уровень воды на городском кладбище снизился за сутки ещё на четыре сантиметра. Как только отступит вода, там проведут дезинфекцию.

Салехард, Наталья Ефремова

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