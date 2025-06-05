Из Тарко-Сале уходит вода, но спасатели пока возводят новые насыпи

Спасатели в Тарко-Сале возводят песчаные насыпи для недопущения затопления новых территорий в том числе в районе дач, где разлились талые воды. Об этом сообщили в администрации района.

«Эта работа идёт всё время, как начала прибывать вода, она не прекращалась. Час назад зафиксировали снижение уровня воды, но работы пока не останавливаются. Если вода продолжит уходить, то на КЧС может быть принято решение о приостановке работ», – пояснили агентству «Новый День» в администрации Пуровского района.

Сейчас в городе проходит встреча чиновников и представителей бизнеса, чьё имущество и недвижимость были повреждены или уничтожены во время затопления.

Вчера состоялась встреча главы района Кирилла Трапезникова с населением. На ней жители домов, которые пока не затоплены, попросили принять какие-то меры, чтобы до их строений не добралась вода.

По данным властей, затопленными оказались 280 участков дач. Но в некоторых из них люди проживали постоянно.

С подтопленных территорий спасатели вывозят население на вездеходах и аэролодках. Всего эвакуирован 81 человек. Для граждан организован пункт временного размещения. Пока в него обратился один человек, ему оказана помощь. Остальные проживают у знакомых и родственников, добавили в правительстве Ямала.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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